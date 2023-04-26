8 800 511-13-52
Москва, 2-й Амбулаторный проезд д.8 вл.3 Пн — Пт 09:00 — 18:00 8 800 511-13-52
Онлайн-заявка
Онлайн-заявка Онлайн-заявка
многофункциональный грузоперевозчик
многофункциональный грузоперевозчик
100% выполненных обязательств
100% выполненных обязательств
Перевозки на дальнем востоке и крайнем севере
Перевозки на дальнем востоке и крайнем севере
Более 2,000,000 тонн перевезенных грузов
Более 2,000,000 тонн перевезенных грузов

Компания Т-Транс

Т-Транс — многофункциональный перевозчик

На протяжении 20 лет мы успешно оказываем организациям и частным лицам качественные услуги в области грузоперевозок. За это время мы накопили богатый опыт перевозок практически любым видом транспорта, будь то перевозки в вагонах, контейнерах, рефсекциях, полувагонах, платформах с негабаритной техникой по железной дороге, перевозки морским или речным видом транспорта, автоперевозки или проектные перевозки с составлением индивидуального маршрута под конкретный груз.

Виды перевозок

Наши преимущества

Собственный
подвижной состав

В наличии более 500 полувагонов, крытые вагоны, 20-ФТ и 40-ФТ контейнеры.

Собственный автопарк

В наличии изотермы, рефрижераторы, цельнометы, контейнерные площадки, низкорамные тралы и др.

Собственный терминал с подъездными путями

Терминал 5000 кв.м, оборудованный всей необходимой техникой для проведения погрузо-разгрузочных работ любой сложности

Допуски на перевозки опасных грузов

Лицензия ГТ №0107930 от 14 июня 2019 г. на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Рассчитать стоимость

Спасибо, Ваше сообщение успешно отправлено!

Новости компании

Расширение парка подвижного состава
26 апреля 2023
Расширение парка подвижного состава
В рамках программы увеличения парка подвижного состава компания Т-Транс дополнительно приобрела пять единиц тягачей марки DAF со шторными полуприцепами и полуприцепами для перевозки контейнеров любого типа. Итого в парке компании 25 тягачей различных марок с полуприцепами под перевозку любых типов грузов.
Участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2023»
7 марта 2023
Участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2023»
В 2023-м году компания Т-Транс традиционно принимает участие в международном военно-техническом форуме Армия 2023. Приглашаем на наш стенд партнеров, коллег и представителей оборонно-промышленного комплекса России обсудить текущие вопросы по перевозке продукции военного назначения по России и за рубежом. Наш стенд 2В2-1 находится в павильоне В.
Перевозка продукции военного назначения в порт Кочин, Индия
20 января 2023
Перевозка продукции военного назначения в порт Кочин, Индия
В рамках военно-технического сотрудничества с министерством обороны Индии в интересах Рособоронэкспорта компания Т-Транс успешно завершили перевозку продукции военного назначения в порт Кочин, Индия.

География работ

Мы доставляем военные, секретные грузы любой сложности по всей территории России и стран СНГ. В нашу зону обслуживания входит 21 железная дорога и более 1370 Ж/Д станций.

География работ

Благодарственные письма

7 6 5 4 3 2 1
Все отзывы

Партнеры

РЖД
Министерство Обороны
Алмаз-Антей
Завод Свердлова
Калашников
Воентелеком
Дукс
7
up