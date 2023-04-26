На протяжении 20 лет мы успешно оказываем организациям и частным лицам качественные услуги в области грузоперевозок. За это время мы накопили богатый опыт перевозок практически любым видом транспорта, будь то перевозки в вагонах, контейнерах, рефсекциях, полувагонах, платформах с негабаритной техникой по железной дороге, перевозки морским или речным видом транспорта, автоперевозки или проектные перевозки с составлением индивидуального маршрута под конкретный груз.
Компания Т-Транс
Т-Транс — многофункциональный перевозчик
Наши преимущества
Собственный
подвижной состав
В наличии более 500 полувагонов, крытые вагоны, 20-ФТ и 40-ФТ контейнеры.
Собственный автопарк
В наличии изотермы, рефрижераторы, цельнометы, контейнерные площадки, низкорамные тралы и др.
Собственный терминал с подъездными путями
Терминал 5000 кв.м, оборудованный всей необходимой техникой для проведения погрузо-разгрузочных работ любой сложности
Допуски на перевозки опасных грузов
Лицензия ГТ №0107930 от 14 июня 2019 г. на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
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Новости компании
26 апреля 2023
В рамках программы увеличения парка подвижного состава компания Т-Транс дополнительно приобрела пять единиц тягачей марки DAF со шторными полуприцепами и полуприцепами для перевозки контейнеров любого типа. Итого в парке компании 25 тягачей различных марок с полуприцепами под перевозку любых типов грузов.
7 марта 2023
В 2023-м году компания Т-Транс традиционно принимает участие в международном военно-техническом форуме Армия 2023. Приглашаем на наш стенд партнеров, коллег и представителей оборонно-промышленного комплекса России обсудить текущие вопросы по перевозке продукции военного назначения по России и за рубежом. Наш стенд 2В2-1 находится в павильоне В.
20 января 2023
В рамках военно-технического сотрудничества с министерством обороны Индии в интересах Рособоронэкспорта компания Т-Транс успешно завершили перевозку продукции военного назначения в порт Кочин, Индия.
География работ
Мы доставляем военные, секретные грузы любой сложности по всей территории России и стран СНГ. В нашу зону обслуживания входит 21 железная дорога и более 1370 Ж/Д станций.